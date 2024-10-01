День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів

Нині українці вшановують не лише сучасних оборонців, а й тих воїнів, які поклали своє життя за Україну ще у минулі століття

1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

Сьогодні також святкують Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Покрова оберігає й оборонців сьогодення. Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів.

Нагадаємо, День захисників і захисниць почали відзначати з 2014 року за указом президента Петра Порошенка. Після російської анексії українського Криму свято встановили в одну дату з православним торжеством Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.

У 2023 році Українська праволсавна церква (Православна церква України) та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому свято Покрова Пресвятої Богородиці відзначається 1 жовтня. Відповідно до указу нинішнього президента України Володимира Зеленського, змінилися і дати двох українських свят – День захисників та захисниць України і День українського козацтва.

Привітання у прозі

Вітаю з великим святом – Днем захисників та захисниць України! Дякую за твою відвагу, безстрашність та патріотизм Цього дня хочу від щирого серця побажати тобі віри, миру, стійкості та мужності. Нехай тебе ніколи не залишає успіх і добро!

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Бажаю тобі з нагоди Дня захисника України сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, в загальному, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося, не страждай, не потребуй, тільки збагачуйся матеріально і, звичайно, фізично – залишайся в формі. Зі святом!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни й хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!

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Вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб ти та всі твої рідні завжди були в безпеці. Нехай День захисників та захисниць буде наповнений лише приємними моментами! Міцного здоров’я, добробуту та кохання! Мирного неба та виконання всіх бажань!

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Нехай Бог завжди захищає тебе від усіх бід! У цей важливий день хочу побажати тобі здоров’я, удачі в службі та кар’єрного зростання! Нехай удома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Мирного неба над головою та щастя тобі!

Привітання у віршах

Ти за спину чоловічу зроду не ховаєшся,

Носиш форму ти військову й щиро посміхаєшся,

Ти усім навколо сяєш чистою зірницею

І зовешся ти в народі гордо – захисницею!

Тож у свято, що святкують всі захисники,

Зичу втілить тобі плани, мрії і думки!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

Ти – чоловік! Для нас – опора!

Ти наш сімейний захисник!

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

Привітання у листівках