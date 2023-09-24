Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня

Протягом дня більшість областей прогріється до +25-30°

У неділю, 24 вересня, у більшості регіонів України передбачається тепла погода, без опадів. Невеликі дощі очікуються лише у деяких областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У регіонах очікується невелика хмарність. Опадів у неділю не прогнозують. Проте в більшості західних областей можливі короткочасні дощі, а місцями – грози. Вночі та вранці в Одеській області можливий туман. Вітер буде південно-східний, у західних областях – північний, швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у всій Україні очікується в межах +11-16°. Протягом дня більшість областей прогріється до +25-30°. Найтепліше буде на узбережжі морів уночі, місцями температура може сягати до 20°. Однак вдень прохолодніше буде на заході країни з температурою +19-24°.

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24 вересня на Київщині очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря на Київщині буде коливатися в межах +11-16°, а вдень підніметься до +25-30°. У Києві очікуються нічні температури +14-26° тепла та денні +26-28° тепла.