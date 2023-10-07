Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
Ізраїльські солдати охороняють житлові районів після масового проникнення бойовиків ХАМАС у Сдерот
фото з відкритих джерел

Ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані «десятки тисяч» резервістів

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію. Про це заявив речник ЦАХАЛ Річард Гехт, повідомляє CNN.

«Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бої. Сподіваюся, до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів», – сказав представник армії Ізраїлю.

Він зазначив, що наразі ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані «десятки тисяч» резервістів.

«Ми повністю розгорнуті та зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми відправили сили до точок вторгнення, і ми поступово повертаємо територію та намагаємося подбати про всіх цих людей, які увійшли», – додав Гехт.

Раніше на основі даних OSINT-аналітиків у мережі опублікували карту можливого проникнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю.

Крім того, британське видання The Guardian опублікувало інфографіку з ізраїльськими населеними пунктами, в які увійшли сьогодні бойовики ХАМАС. Так, бої зараз йдуть в 13 населених пунктах, зокрема у місті Сдерот.

Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта) фото 1

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

Читайте також: Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Теги: ХАМАС повітря Ізраїль війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС захоплює зброю та просувається територією Ізраїлю
Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки
Сьогодні, 17:00
Бойовики ХАМАСу зайшли на територію Ізраїлю
Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео
Сьогодні, 15:40
Глава Пентагону уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі
США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
Сьогодні, 17:12

Соціум

Тель-Авів без людей: у мережі показали відео
Тель-Авів без людей: у мережі показали відео
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки
Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки
Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
37K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
25K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
21K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
16K
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
11K
«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту