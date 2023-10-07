Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)

Ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані «десятки тисяч» резервістів

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію. Про це заявив речник ЦАХАЛ Річард Гехт, повідомляє CNN.

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«Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бої. Сподіваюся, до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів», – сказав представник армії Ізраїлю.

Він зазначив, що наразі ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані «десятки тисяч» резервістів.

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«Ми повністю розгорнуті та зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми відправили сили до точок вторгнення, і ми поступово повертаємо територію та намагаємося подбати про всіх цих людей, які увійшли», – додав Гехт.

Раніше на основі даних OSINT-аналітиків у мережі опублікували карту можливого проникнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю.

Крім того, британське видання The Guardian опублікувало інфографіку з ізраїльськими населеними пунктами, в які увійшли сьогодні бойовики ХАМАС. Так, бої зараз йдуть в 13 населених пунктах, зокрема у місті Сдерот.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

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Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.