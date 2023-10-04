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У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомляють про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів

Сьогодні, 4 жовтня,  у тимчасово окупованому у Криму стався вибух. Про «бавовну» та запуск ракети у бік Херсонської області повідомили у тимчасово окупованому Красноперекопську. Про це повідомляє telegram-канал «Кримський вітер».

«Вибух у районі Красноперекопська», – йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі повідомляють про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів. «Також, ймовірно, був запуск ракети у напрямку Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога. Окупанти заявили, що нібито працює протиповітряна оборона.

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Теги: вибух окупанти вітер тривога аеродром партизани Крим

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