22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендовано їсти страви з риби

Сьогодні, 22 вересня, День осіннього рівнодення, Міжнародний день дочок, Всесвітній день троянд, День білого шоколаду та День машинобудівника України. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Фоки.

День осіннього рівнодення

Цього дня тривалість дня і ночі майже однакова, оскільки Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Осіннє рівнодення знаменує початок астрономічної осені в Північній півкулі та весни у Південній півкулі. Після цього дня світловий день починає скорочуватися, а ночі стають довшими, що символізує наближення зими.

Цей день також має культурне та духовне значення. У багатьох культурах його відзначають як час для переосмислення, очищення та підготовки до зими. Існують певні традиції та прикмети, пов’язані з осіннім рівноденням, наприклад, не варто позичати гроші, сваритися або відмовляти в допомозі.

Міжнародний день дочок

Це ніжне та сімейне свято, яке виникло в Індії з метою усунути негативні традиції та підкреслити важливість дівчаток у суспільстві. Метою цього дня є привернення уваги до ролі дочок у родині, заохочення батьків до проявів турботи та любові, а також боротьба з гендерною нерівністю. У цей день батьки часто дарують своїм дочкам подарунки, проводять час разом та висловлюють свою любов і вдячність.

Всесвітній день троянд

Це свято присвячене не квітам, а пацієнтам, які борються з раковими захворюваннями. Ідея цього дня виникла на честь Мелінди Роуз, молодої дівчини, яка, незважаючи на свій діагноз, підтримувала інших хворих, надсилаючи їм листи та вірші.

День білого шоколаду

Це свято присвячене білому шоколаду, який вперше був виготовлений на початку 1930-х років компанією Nestlé. Білий шоколад відрізняється від звичайного тим, що не містить какао-порошку, а лише масло какао, цукор та молоко. Метою цього дня є привернення уваги до білого шоколаду та його унікального смаку. Виробники наголошують на важливості використання якісних інгредієнтів, таких як масло какао, без штучних замінників та підсилювачів смаку.

День машинобудівника України

Щороку припадає на четверту неділю вересня. Це професійне свято було встановлене 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування.

Цей день є важливим для вшанування праці інженерів, робітників та науковців, які працюють у галузі машинобудування. В Україні ця галузь включає понад 2800 промислових підприємств і 230 наукових організацій, де працює більше мільйона людей.

Яке сьогодні церковне свято

22 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп, що в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він народився 22 вересня 47 року і помер 117 року. Фока був відомий своєю глибокою вірою та здатністю творити чудеса. Під час правління імператора Траяна, Фока був ув’язнений за свою віру у Христа. Після тортур його втопили. Його святі мощі спочивали у місті В’єні у Франції, а 403 року Іван Золотоустий виголосив дві проповіді про перенесення мощей святого Фоки з Понту до Царгорода. Фока є прикладом незламної віри та відданості. Його життя надихає сучасних віруючих стояти міцно на шляху істини, незважаючи на перешкоди та небезпеки.

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Що не можна робити 22 вересня

Не рекомендовано їсти страви з риби.

Категорично забороняється заздрити чужому щастю.

Не можна збирати гриби та горіхи.

Народні прикмети і традиції

З вишні листя ще не опало – ще нескоро будуть заморозки;

ще не почалося бабине літо – то ще тиждень тепло не буде;

на цибулі багато лушпиння – до морозної і холодної зими;

на деревах багато павутини – до погожої осені.

На березі ще лишилося листя – зима прийде не скоро.

Пам’ятні дати 22 вересня

1002 рік – заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік – Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік – Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік – цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік – президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік – Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік – Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік – в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік – в Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;

1968 рік – українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;

1980 рік – починається ірано-іракська війна;

1993 рік – прем'єр-міністр України Леонід Кучма йде у відставку.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Макар, Микола, Олександр, Петро.