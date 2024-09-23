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23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо на горобині багато ягід – зима буде суворою і сирою
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна брати чи давати у борг гроші

Сьогодні, 23 вересня, Міжнародний день жестових мов, тиждень урології та День освітніх технологій. Віряни святкують – Зачаття святого Івана Хрестителя.

Міжнародний день жестових мов

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Це свято було засноване ООН 2017 року для підвищення обізнаності про важливість жестових мов і підтримки прав глухих людей. Жестові мови є повноцінними природними мовами зі своєю граматикою та синтаксисом, якими користуються мільйони людей у всьому світі. 

Цей день підкреслює важливість рівного доступу до освіти, працевлаштування та послуг для спільноти глухих, а також сприяє визнанню жестових мов на законодавчому рівні.

Тиждень урології

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Ця ініціатива була започаткована Європейською асоціацією урологів (EAU) з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання та важливість урологічного здоров’я.

Під час Тижня урології проводяться різноманітні заходи, включаючи освітні семінари, безкоштовні медичні огляди та інформаційні кампанії. Це чудова можливість для людей дізнатися більше про профілактику та лікування урологічних захворювань, таких як рак сечового міхура, сечокам’яна хвороба та інші.

День освітніх технологій

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Це свято присвячене визнанню та цінуванню впливу технологій на освіту. Від перших слайд-проєкторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію у тому, як ми викладаємо і вчимося.

Яке сьогодні церковне свято

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23 вересня у церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя. Це свято присвячене події, коли священник Захарія та його дружина Єлизавета, які були бездітними і вже похилого віку, отримали благу звістку від ангела Господнього про те, що у них народиться син.

Згідно з Євангелієм від Луки, під час служіння в храмі Захарії явився ангел і сповістив, що Єлизавета зачне і народить сина, якого вони назвуть Іваном. Захарія спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина. Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

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Що не можна робити 23 вересня

  • Не можна брати чи давати в борг гроші.
  • Не слід сваритися зі своїм чоловіком.
  • Забороняється приймати доленосні рішення.

Народні прикмети і традиції

  • Пригріває сонце – чекайте на дощі наприкінці вересня;
  • дощить – до кінця місяця буде тепла погода;
  • на горобині багато ягід – зима буде суворою і сирою;
  • мало плодів на горобині – восени буде сухо.

Пам’ятні дати 23 вересня

  • 122 рік – імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює право Папи Римського призначати єпископів і гарантує церкві повернення раніше захоплених церковних земель;
  • 1595 рік – іспанський уряд ухвалює рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій;
  • 1648 рік – у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбиває польську армію;
  • 1846 рік – Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Арре відкривають Нептун, восьму планету Сонячної системи;
  • 1848 рік – американець Джон Куртіс виготовляє першу жувальну гумку;
  • 1913 рік – француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;
  • 1918 рік – Рада Міністрів Української Держави ухвалює виділення морського міністерства в окреме відомство;
  • 1919 рік – на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна;
  • 1919 рік – починається єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями;
  • 1920 рік – відкривають Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН;
  • 1921 рік – у Празі виходить перший номер газети «Громадський вісник» – орган Українського громадського комітету;
  • 1932 рік – Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єдуються в одну державу – Королівство Неджду і Хіджазу;
  • 1938 рік – під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;
  • 1944 рік – згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку;
  • 1945 рік – британо-французькі війська займають Сайгон – найбільше місто Південного В'єтнаму;
  • 1991 рік – Вірменія проголошує незалежність;

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

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Теги: церква свята українці православна церква Україна свято

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