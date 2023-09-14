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Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
фото: glavcom.ua

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°

У четвер, 14 вересня, майже на всій території України очікуються дощі. Температура повітря буде коливатися в межах 23-28° тепла. про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в Україні без істотних опадів. Проте вранці та вдень, за винятком східних та південно-східних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Уночі температура повітря в Україні очікується в межах +9-14°. Теплішою ніч буде у західних та південних областях, де прогнозується +14-19° тепла.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. У той час, у східних та північно-східних областях, а також на заході країни, повітря буде прохолоднішим, і температурні показники становитимуть 20-25° тепла.

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня фото 1

У Київській області 14 вересня очікується мінлива хмарність. Протягом ранку та дня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози. 

Температура повітря вночі у Київській області становитиме +9-14°, під час дня – від 23 до 28° тепла. У столиці, вночі очікується +12-14° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24-26°.

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Теги: свято традиції вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

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