Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°

У четвер, 14 вересня, майже на всій території України очікуються дощі. Температура повітря буде коливатися в межах 23-28° тепла. про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в Україні без істотних опадів. Проте вранці та вдень, за винятком східних та південно-східних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Уночі температура повітря в Україні очікується в межах +9-14°. Теплішою ніч буде у західних та південних областях, де прогнозується +14-19° тепла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. У той час, у східних та північно-східних областях, а також на заході країни, повітря буде прохолоднішим, і температурні показники становитимуть 20-25° тепла.

У Київській області 14 вересня очікується мінлива хмарність. Протягом ранку та дня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі у Київській області становитиме +9-14°, під час дня – від 23 до 28° тепла. У столиці, вночі очікується +12-14° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24-26°.



