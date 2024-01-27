Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня

Температура повітря переважно коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла

27 січня в Україні буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У суботу протягом дня у всіх областях пройде невеликий мокрий сніг. Вдень на півдні країни сніг буде з дощем. У західних областях очікується помірний сніг та мокрий сніг, а також місцями налипання мокрого снігу. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах усіх областей, крім південних.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень переважно коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Уночі у західних областях очікується 0-5° морозу. На сході та в центральних областях стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 1° тепла.

Удень півдні країни та на Закарпатті передбачається 1-6° тепла. У східних областях температура переважно становитиме 0-4° тепла. А в західних та більшості центральних областей очікується до 1° тепла протягом дня.

У Карпатах синоптики передбачають помірний сніг. Температура повітря вночі становитиме 8-13° морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть 4-9° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця.

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Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть близько 0°.