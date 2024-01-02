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Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У більшості областей очікується сніг, мокрий сніг, на заході та півдні країни з дощем

У вівторок, 2 січня, в західних та північних областях України прогнозується дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура вночі та вдень буде коливатися від 2° морозу до 3° тепла. На решті території очікується дощ вночі та без істотних опадів вдень. Температура вночі тут буде від 0 до 5° тепла, а вдень – від 3 до 8°.

Протягом наступних двох діб у більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг, а на заході та півдні країни – дощ. Температурні показники на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі становитимуть близько 0°, вдень – від 3 до 8° тепла. На решті території очікується зниження температури вночі до 3-10° морозу та вдень до 0-5° морозу. На північному сході країни вночі очікується до 13-18° морозу, вдень - до 6-11° морозу.

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Теги: прогноз погоди дощ

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