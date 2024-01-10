Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня

На дорогах країни буде ожеледиця

10 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У середу істотних опадів не передбачається. Лише в північних та східних областях місцями пройде невеликий сніг.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Вітер північно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 6-11° морозу. У східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті сягатиме до 12-17° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу, на Закарпатті та місцями в Криму очікується 0-2° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. На дорогах буде ожеледиця.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 6° морозу до 11° морозу, а вдень сягатиме 1-6° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 8-10° морозу вночі та 2-4° морозу вдень.