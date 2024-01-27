Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня

Сьогодні не варто сваритися та конфліктувати

27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, Міжнародний день портвейну. У церковному календарі – День перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.

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Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року.

Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня.

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Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма. В Україні вперше відзначили день пам’яті жертв Голокосту на державному рівні 27 січня 2012 року.

Міжнародний день портвейну

Цей напій має багато шанувальників у всьому світі, але його батьківщиною вважається португальське місто Порту, з якого вино почали вивозити до Англії у кінці XVII сторіччя.

Є кілька версій походження портвейну. Згідно з однією із них, щоб вино не псувалося під час транспортування через море, до нього додавали спирт. Але деякі недбайливі виробники додавали його ще під час бродіння. Тому напій зберігав свій солодкий смак та набував міцності.

Надалі цей рецепт почали використовувати спеціально, а портвейн розповсюдився до інших країн Європи. Велику кількість його почали виробляти в Криму. Спочатку виникли суперечки щодо назви напою. Але поступово портвейн посів своє стійке положення та прихильність людей, яка збереглася й до нашого часу.

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Яке сьогодні релігійне свято

27 січня в церковному календарі – день перенесення мощей святителя Іоана Златоустого. Іоан Златоуст був одним з найвидатніших богословів і проповідників Християнської церкви. У 25 років він хрестився і прийняв чернецтво. Став відомим за своїми блискучими проповідями, за які його назвали Златоустим.

397 року був призначений архієпископом Константинополя, де він проводив реформи в церкві і засуджував розкоші і беззаконня імператорського двору. Це викликало незадоволення імператриці Євдоксії і деяких священників, які звинуватили його в різних злочинах і спричинили його вигнання. Він помер 407 року в Команах Понтійських від страждань і виснаження. Його тіло було перенесене до Константинополя 438 року і поховане в церкві Святих Апостолів.

Що не можна робити цього дня

Не можна дарувати подарунки, навіть від щирого серця.

Не варто здійснювати покупки.

Не можна сваритись та конфліктувати.

Краще не підбирати будь-що на вулиці.

Народні прикмети

Якщо місяць має білий колір, то буде сильний холод, якщо він червоний – буде вітер.

Хмари пливуть проти вітру – буде йти сніг.

Дме північний вітер – чекайте на сонячну погоду.

Пам’ятні події 27 січня

1302 – після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг'єрі висланий з міста.

1527 – відбулася битва під Ольшаницею.

1705 – Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.

1785 – заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.

1859 – Оттава оголошується столицею Канади.

1860 – вперше опубліковано повне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1880 – Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1918 – початок громадянської війни у Фінляндії.

1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.

1944 – заснування нагород Української повстанської армії

1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в'язнів концтабору Аушвіц. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1967 – під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу загинули.

1967 – США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 – у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В'єтнаму.

1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

1992 – Зімбабве визнала незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

2015 – Початок активних боїв за Дебальцеве під час Війни на сході України.

2022 – Стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої загинуло п'ять осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Іван, Петро.