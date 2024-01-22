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Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У понеділок, 22 січня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, за винятком південних областей, можлива ожеледиця. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°. Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний, 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с. 

Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня фото 1

22 січня на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів На дорогах ожеледиця Вітер південний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-18 м/с Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині цього дня. Оголошено I рівень небезпечності.

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Теги: погода зима вітер

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