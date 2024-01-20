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Росіяни активно штурмують Авдіївку: ЗСУ оцінили ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни активно штурмують Авдіївку: ЗСУ оцінили ситуацію
Окупанти не завдали жодного авіаудару по ЗСУ під Авдіївкою за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300
фото з відкритих джерел

Окупанти застосовують проти сил оборони артилерію

Війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки. Про це повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За словами Штупуна, окупанти не завдали жодного авіаудару за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донецькій області і продовжують активно застосовувати артилерію. Перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію.

Штупун зазначив, що серед причин, чому окупанти зменшили активність авіації, можливе обслуговування літаків, проблеми з доставкою боєприпасів чи погода.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

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Теги: диктатор путін військові погода наступ полковник росіяни окупанти

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