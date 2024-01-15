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Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Протягом дня температура переважно коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла

15 січня у низці областей пройде сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок буде хмарно. У західних і північних областях місцями пройде невеликий сніг. У східних та південно-східних областях вночі помірний сніг. На решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На заході місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 2-7° морозу, у центральних областях до 10° морозу. Протягом дня температура коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях очікується 1-6° тепла. У Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Карпатах пройде сніг, місцями пориви південно-західного вітру до 25 м/с, хуртовина. Температура вночі – 5-10° морозу, вдень – 2-7° морозу.

Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня фото 1

На Київщині буде хмарно. Місцями пройде невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний та зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 2-7° морозу. Вдень очікується від 4° морозу до 1° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° морозу вночі та 0-2° морозу вдень.

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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