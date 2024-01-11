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Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Протягом дня очікується 0-5° морозу

11 січня в Україні пройде невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде хмарно. Протяом дня очікується невеликий сніг. Уночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер західний, північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На півночі місцями можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 2° до 7° морозу, у західних областях місцями 8-13° морозу. Протягом дня очікується переважно 0-5° морозу. На півдні подекуди 0-3° тепла. У Карпатах вночі буде 10-15° морозу, а вдень 4-9° морозу.

Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня фото 1

На Київщині буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, північно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 2-7° морозу. Вдень очікується 0-5° морозу. У Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-3° морозу.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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