Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня

У передноворічний день температура повітря підніметься до 3-8°, а подекуди й до 12° тепла

31 грудня в Україні, окрім північно-східних областей, істотних опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг. Уночі та вранці на півдні місцями туман і слабка ожеледь.

Вітер західний, південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, а в Криму сягатиме 1-6° тепла. Протягом дня очікується 3-8° тепла. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла.

У Карпатах вночі пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень становитиме близько 0°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Вдень очікується 3-8° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі та близько 5° тепла вдень.