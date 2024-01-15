Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

На цьому тижні погода в Україні різко зміниться

Наталка Діденко, українська синоптикиня, опублікувала прогностичну карту опадів на четвер, 18-те січня, а також розповіла, якими будуть найближчі дні в Україні.

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16 січня в Україні очікується мінлива погода. Трошки морозно буде на заході, півночі та в центрі: вночі -2-6 градусів, вдень від -4 морозу до +1 тепла. На сході та півдні очікується тепліша погода: вночі від -2 до +3 за Цельсієм, вдень +2+6 градусів, в Криму до +7+10 градусів.

Опади пройдуть у західних областях (невеликі), у центральній частині (вночі та вранці), на Півдні та Сході переважно мокрий сніг та сніг. У північних областях – без істотних опадів. У Києві у вівторок передбачається помірно холодна погода з температурою повітря -2-5 градусів. На дорогах ожеледиця.

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Наталка Діденко зазначила, що 17-го січня у більшості областей України очікується посилення морозу, і низька температура повітря втримається вночі 18-го січня.

Прогностична карта опадів на четвер, 18-те січня. фото: facebook / tala.didenko

«Проте вже вдень 18-го січня різко потепліє – до «плюсів» та дощу! Шановні метеопати, тримайтеся!)», – написала синоптикиня. За її словами, аж до кінця і тижня, і місяця, переважатиме з коливаннями тепла повітряна маса.

Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону.

Стало відомо, що Україна розпочала завозити польську картоплю.