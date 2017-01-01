Невідомі зламали твіттер білоруської міліції і «оголосили в розшук» Путіна

«Міліцейський» твіттер зламували також під час навчань «Захід-2017»

Вранці 28 листопада в Твіттері проекту «Перехоплення» міліції Мінська почали з'являтися твіти, що свідчать про злом аккаунта: у них «оголошують в розшук» президента РФ Володимира Путіна. А 8:15 ранку в Твіттері «Перехоплення» з'явився перший «невластивий» твіт - кліп на пісню групи Dzieciuki



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Твіт в аккаунті мінської міліції

«Міліцейський» твіттер зламували також під час навчань «Захід-2017»

Вранці 28 листопада в Твіттері проекту «Перехоплення» міліції Мінська почали з'являтися твіти, що свідчать про злом аккаунта: у них «оголошують в розшук» президента РФ Володимира Путіна.

А 8:15 ранку в Твіттері «Перехоплення» з'явився перший «невластивий» твіт - кліп на пісню групи Dzieciuki «Хлопцы-балахоўцы» (пісня про антибільшовицьку боротьбу початку XX століття), повідомляє білоруське Радыё Свабода.

Днем раніше подібні повідомлення, також з «розшуком Путіна» і хештегом #ЖывеБеларусь, з'явилися в твіттері Могильовського УВС. Тоді МВС визнала злом.

«Міліцейський» твіттер зламували також під час навчань «Захід-2017»: аккаунт Гомельського УВС повідомляв тоді, що оперативники нібито затримали трьох російських військових, які зґвалтували неповнолітню місцеву. Повідомлення виявилося фейк. Тоді повідомлення не супроводжувалися хештегом #ЖывеБеларусь, по стилю не було схоже на нинішні зломи.

За такий злом може загрожувати до двох років в'язниці як за «несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації» або навіть до 5 років в'язниці за «комп'ютерний саботаж». Відповідно до першої статті можуть судити, наприклад, студента за видалення сторінки сусіда «Вконтакте», за іншою, наприклад, дівчину за обмеження доступу до онлайн-ігор колишнього хлопця.