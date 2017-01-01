Невідомий погрожує покалічити дітей нардепа від «Самопомочі»
- Вчора, 08:06
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Розсилка
Чоловік погрожує помститися Єгору Соболєву за дестабілізацію в країні
Діти нардепа від «Самопомочі» Єгора Соболєва та популярної телеведучої Марічки Падалко можуть серйозно постраждати – зокрема, невідомий хоче облити їх кислотою. Крім того, сам чоловік недолюблює парламентаря та вважає його агентом Кремля.
Про це сповістила сама Марічка Падалко на своїй сторінці у Facebook.
Як зауважила журналістка, великий лист з погрозами виявили у поштовій скриньці її батьки, а відправлено його було 4 грудня.
«В ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про «дестабілізацію», «роботу на Москву» тощо. В кінці листа автор погрожує облити кислотою моїх дітей», – додає вона.
Крім того, телеведуча опублікувала і фото фрагменту листа.
Додамо, що Марічка Падалко та Єгор Соболєв мають трьох дітей: 10-річного Михайла, 9-річну Марію та 7-річну Катерину.