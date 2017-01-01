Невідомий погрожує покалічити дітей нардепа від «Самопомочі»

Чоловік погрожує помститися Єгору Соболєву за дестабілізацію в країні

Діти нардепа від «Самопомочі» Єгора Соболєва та популярної телеведучої Марічки Падалко можуть серйозно постраждати – зокрема, невідомий хоче облити їх кислотою. Крім того, сам чоловік недолюблює парламентаря та вважає його агентом Кремля. Про це сповістила сама Марічка Падалко на своїй сторінці у Facebook. Як зауважила



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Марічка Падалко разом з дітьми: сином Михайлом і доньками Марією та Катериною

Чоловік погрожує помститися Єгору Соболєву за дестабілізацію в країні

Діти нардепа від «Самопомочі» Єгора Соболєва та популярної телеведучої Марічки Падалко можуть серйозно постраждати – зокрема, невідомий хоче облити їх кислотою. Крім того, сам чоловік недолюблює парламентаря та вважає його агентом Кремля.

Про це сповістила сама Марічка Падалко на своїй сторінці у Facebook.

Як зауважила журналістка, великий лист з погрозами виявили у поштовій скриньці її батьки, а відправлено його було 4 грудня.

«В ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про «дестабілізацію», «роботу на Москву» тощо. В кінці листа автор погрожує облити кислотою моїх дітей», – додає вона.

Крім того, телеведуча опублікувала і фото фрагменту листа.

Додамо, що Марічка Падалко та Єгор Соболєв мають трьох дітей: 10-річного Михайла, 9-річну Марію та 7-річну Катерину.