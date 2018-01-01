«Незрозумілі політичні ігри»: вдови загиблих російських найманців у Сирії обурені діями Кремля

Деякі з вбитих у Сирії росіян поїхали до Сирії з міркувань російського націоналізму. Інші просто розраховували на вигідну зарплату, - The Guardian

Після початкових спростувань МЗС Росії в четвер визнав, що п'ять громадян, ймовірно, були вбиті під час бомбардування, борючись разом з сирійськими прорежимними силами 7 лютого, пише The Guardian. Однак, за повідомленнями ЗМІ, загинули не 5, а 200 російських громадян. «Деякі з них поїхали до Сирії з міркувань російського націоналізму. Інші



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Деякі з вбитих у Сирії росіян поїхали до Сирії з міркувань російського націоналізму. Інші просто розраховували на вигідну зарплату, - The Guardian

Після початкових спростувань МЗС Росії в четвер визнав, що п'ять громадян, ймовірно, були вбиті під час бомбардування, борючись разом з сирійськими прорежимними силами 7 лютого, пише The Guardian. Однак, за повідомленнями ЗМІ, загинули не 5, а 200 російських громадян.

«Деякі з них поїхали до Сирії з міркувань російського націоналізму. Інші просто розраховували на вигідну зарплату», - йдеться в статті.

Колишня дружина загиблого у Сирії росіянина Ігоря Косуторова Надія, яка живе в Азбесті, розповіла The Guardian в телефонному інтерв'ю: «Ігор був колишнім армійським снайпером. Він поїхав до Сирії, тому що був патріотом. Він вважав, що якщо ми не зупинимо «Ісламську державу» в Сирії, то вони прийдуть до нас, в Росію. Він сказав мені: якщо не поїде він, влади відправлять молодих, у яких майже немає військового досвіду».

Хто організував поїздку до Сирії, Ігор дружині не розповів, про його смерть вона дізналася з неофіційних джерел. «Я збираю інформацію з різних джерел і намагаюся з'ясувати, де можуть бути тіла загиблих», - сказала Надія. У відповідь на питання, чому російська влада з нею не зв'язалася, вона зітхнула: «Це політична гра, якої я не розумію».

«За останні місяці, крім Косуторова, приблизно не менше дев'яти осіб поїхали до Сирії з Азбесту і околиць», - йдеться в статті. Газета наводить слова Олени Матвєєвої, вдови загиблого 38-річного найманця з Азбесту Станіслава Матвєєва: «Їх відправили на бій просто як свиней».

«Куди б їх не відправляли, у них не було захисту», - сказала вона в інтерв'ю «Радіо Свобода». За її словами, російська влада повинна віддати належне громадянам, загиблим в боях в Сирії: «Повинно бути щось на згадку про них, щоб дружини не соромилися своїх чоловіків, а їхні діти могли пишатися».

За словами критиків, небажання Кремля визнати загибель росіян, не кажучи вже про почесті, різко контрастує з похоронами збитого над Сирією пілота Романа Філіпова. «Одному медалі і почесті, а інших тихо ховають і забувають», - сказала The Guardian ще одна жінка на ім'я Надія. За її словами, в жовтні загинув її чоловік, який воював в Сирії як найманець.

«Серед інших росіян, які, згідно з повідомленнями, загинули в лютневому зіткненні, - Кирило Ананьєв, член радикальної лівої партії «Інша Росія», - повідомляє видання. - Він поїхав до Сирії, тому що йому подобалося воювати», - сказав прес-секретар руху Олександр Аверін.

«Незважаючи на гнів родичів, деякі захищають небажання Путіна оприлюднювати відомості про загиблих», - зазначає видання. Письменник Олександр Проханов, який вважається близьким до високопоставленим співробітникам російських служб безпеки, заявив: «Влада має право замовчувати інформацію в інтересах країни. Цих людей, які загинули, до поїздки в Сирію попереджали, що військових почестей не буде, якщо вони загинуть».