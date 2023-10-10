Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу

ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 жовтня

Триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих «Шахедів».

За добу ворог завдав ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне, Степне Сумської області; Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Андріївка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Зміївка та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.