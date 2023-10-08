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ЗСУ мають успіхи в районі Великої Новосілки – британська розвідка

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ мають успіхи в районі Великої Новосілки – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Протягом останніх чотирьох тижнів бойові дії були «значно менш інтенсивні»

Протягом останнього місяця ситуація на фронті в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області загалом стабілізувалась. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У червні-липні британська розвідка повідомляла про інтенсивні бойові операції у цьому районі, особливо на заході від міста Вугледар. Проте, за останні чотири тижні бойові дії там були «відзначені значним зниженням інтенсивності».

«За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку», – оцінює відомство.

Розвідка Міністерства оборони Британії вказує на те, що наступальні операції України у районі були успішними, стримуючи частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки, а також десантні підрозділи.

«Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій», – йдеться в огляді.

Також розвідка оцінює як малоймовірне значне відведення російських військ із цього напрямку протягом наступних шести тижнів.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Теги: Вугледар британська розвідка окуповані території Україна розвідка

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