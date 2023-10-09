Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблий та постраждалі
Зранку окупанти, ймовірно, відкрили вогонь з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув місцевий житель
Сьогодні, 9 жовтня, російські війська здійснили артобстріл кількох населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зранку російські військові, ймовірно, відкрили вогонь з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.
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