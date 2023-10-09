Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблий та постраждалі

Зранку окупанти, ймовірно, відкрили вогонь з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув місцевий житель

Сьогодні, 9 жовтня, російські війська здійснили артобстріл кількох населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Зранку російські військові, ймовірно, відкрили вогонь з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.

О 13:00 окупанти поцілили по приватному сектору Авдіївки.

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«Від влучання снарядів по одній із вулиць отримали осколкові поранення двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Уже надвечір війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де дістали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу.

Правоохоронні органи проводять досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, які були скоєні представниками Збройних сил Російської Федерації.

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Триває 593-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.