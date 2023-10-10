ЗСУ досягли успіхів на кількох напрямках – ISW

9 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямк

Українські військові продовжують активні операції на кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) зазнали успіху в битві поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські «воєнкори» стверджували, що сили РФ нібито захопили невизначені позиції поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки та Іванівки.

Капітан Ілля Євлаш, офіційний представник Східного угруповання Збройних Сил України, повідомив, що російські дії неподалік від Синьківки та Іванівки збільшилися, незважаючи на зменшення активності авіації та безпілотників у напрямку Куп'янськ-Лиман через сильні дощі.

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Російські війська 9 жовтня проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджували, що сили Російської Федерації нібито продовжили наступ і просунулися на 1 кілометр ближче до Макіївки та захопили невизначені позиції поблизу Невського, хоча ISW не мала візуальних підтверджень цього.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки.

9 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, здійснили просування.

Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) повідомив, що українські війська досягли успіху на південний захід від Бахмута, неподалік від Кліщіївки та Андріївки. Російські «воєнкори» стверджували, що тривають важкі бої за тактичні висоти біля залізничного полотна між Кліщіївкою та Андріївкою.

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Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Богданівки, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки. Речник української бригади швидкого реагування "Рубіж" Павло Сторожук підкреслив, що війська Російської Федерації змінили тактику на Бахмутському напрямку і все частіше використовують невеликі групи по чотири-вісім осіб для обходу українських сил.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її бійці взяли в полон командира добровольчого батальйону «Алга» 72-ї ОМСБр РФ.

Російські «воєнкори» стверджують, що війська РФ продовжують проводити наземні атаки вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

За російськими джерелами, сили Російської Федерації нібито відбили українські атаки у районі Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) та Микільського.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Староморського та Левадного. Російський "військовий кореспондент" стверджував, що сили Російської Федерації безуспішно атакували поблизу Микільського та Новодонецького.

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Російський «воєнкор» стверджував, що російські та українські війська ведуть бойові дії поблизу Марфополя (9 км на південь від Гуляйполя). Військовий оглядач повідомив, що підрозділи російської 64-ї мотострілецької бригади нібито просунулися на кілька сотень метрів у спірній «сірій зоні» в напрямку Марфопіль-Червоне. Він додав, що ці атаки є лише тактичними, оскільки російські сили атакують у масштабі батальйону або менше.

Українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 9 жовтня.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Російські військові блогери стверджували, що на лінії Роботине-Вербове тривають запеклі бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки.

Повідомляється, що в ніч з 8 на 9 жовтня українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро в Херсонській області. Російський «воєнкор» стверджував, що кілька катерів українських сил намагалися провести розвідку біля Антонівського мосту, але російські сили нібито відбили спробу висадки

Раніше повідомлялося, що російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.