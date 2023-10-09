У Севастополі пролунав потужний вибух: спалахнула пожежа
У мережі пишуть, що у напрямку до Бахчисараю «щось горить»
У ніч проти 10 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомляють про пожежу. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
Вибух пролунав близько 23:55, автори публікації також пишуть про пожежу в сторону Бахчисарая.
Інші місцеві Telegram-канали повідомляють, що повітряна тривога не оголошувалась.
Нагадаємо, 17 вересня кримські пабліки повідомляли про вибухи на мисі Фіолент в окупованому Севастополі.
Як відомо, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.
Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.
Крім того, зранку 14 вересня у російському міноборони заявили про нібито знищення 11 безпілотників над Кримом. Окупанти звинуватили ЗСУ у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов».
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