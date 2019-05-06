  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нідерланди екстрадували у США підозрюваного в кіберзлочинах українця

    • Розсилка
    <p>За даними американської прокуратури, українець брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери</p> - Нідерланди екстрадували у США підозрюваного в кіберзлочинах українця

    За даними американської прокуратури, українець брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери

    31-річному Олексію Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів

    Нідерланди екстрадували на територію США громадянина України Олексія Іванова, обвинуваченого в зловмисній кіберактивності.

    «Український громадянин, залучений до участі в багаторічній міжнародній схемі зараження комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням через онлайн-рекламу, постане перед федеральним судом у Ньюарку, Нью-Джерсі, після видання Нідерландами», – заявили міністерстві юстиції США.

    31-річному Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів, чотирьох випадках шахрайства в мережі та одному випадку комп'ютерного шахрайства. Українця затримали без права внесення застави.

    За даними американської прокуратури, Іванов брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери.

    «Кіберзлочинці не можуть покладатися на фальшиві особистості та міжнародні кордони, щоб уникнути правосуддя», – підкреслив помічник генпрокурора Браян Бенчковський.

    Іванова було заарештовано 19 жовтня 2018 після проведення міжнародного розслідування під керівництвом Таємної служби США і за погодженням із голландськими правоохоронними органами. У Нідерландах він перебував під вартою до розгляду справи про екстрадицію. 

    Джерело: Гордон

    Читайте також
    США кібератака Нідерланди українці екстрадиція розслідування правосуддя кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ