Нідерланди екстрадували у США підозрюваного в кіберзлочинах українця
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За даними американської прокуратури, українець брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери
31-річному Олексію Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів
Нідерланди екстрадували на територію США громадянина України Олексія Іванова, обвинуваченого в зловмисній кіберактивності.
«Український громадянин, залучений до участі в багаторічній міжнародній схемі зараження комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням через онлайн-рекламу, постане перед федеральним судом у Ньюарку, Нью-Джерсі, після видання Нідерландами», – заявили міністерстві юстиції США.
31-річному Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів, чотирьох випадках шахрайства в мережі та одному випадку комп'ютерного шахрайства. Українця затримали без права внесення застави.
За даними американської прокуратури, Іванов брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери.
«Кіберзлочинці не можуть покладатися на фальшиві особистості та міжнародні кордони, щоб уникнути правосуддя», – підкреслив помічник генпрокурора Браян Бенчковський.
Іванова було заарештовано 19 жовтня 2018 після проведення міжнародного розслідування під керівництвом Таємної служби США і за погодженням із голландськими правоохоронними органами. У Нідерландах він перебував під вартою до розгляду справи про екстрадицію.
Джерело: Гордон