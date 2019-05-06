Нідерланди екстрадували у США підозрюваного в кіберзлочинах українця



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За даними американської прокуратури, українець брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери

31-річному Олексію Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів

Нідерланди екстрадували на територію США громадянина України Олексія Іванова, обвинуваченого в зловмисній кіберактивності.

«Український громадянин, залучений до участі в багаторічній міжнародній схемі зараження комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням через онлайн-рекламу, постане перед федеральним судом у Ньюарку, Нью-Джерсі, після видання Нідерландами», – заявили міністерстві юстиції США.

31-річному Іванову висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів, чотирьох випадках шахрайства в мережі та одному випадку комп'ютерного шахрайства. Українця затримали без права внесення застави.

За даними американської прокуратури, Іванов брав участь у змові для розсилання мільйонам користувачів шкідливої реклами, яка заражала комп'ютери.

«Кіберзлочинці не можуть покладатися на фальшиві особистості та міжнародні кордони, щоб уникнути правосуддя», – підкреслив помічник генпрокурора Браян Бенчковський.

Іванова було заарештовано 19 жовтня 2018 після проведення міжнародного розслідування під керівництвом Таємної служби США і за погодженням із голландськими правоохоронними органами. У Нідерландах він перебував під вартою до розгляду справи про екстрадицію.

Джерело: Гордон