«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми

Цього року ДТЕК планує інвестувати майже 4 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС

Щоб максимально підготуватися до зими ДТЕК веде перемовини з близько 10 країнами

Енергосистема України втратила 9 ГВт потужностей, що складає близько половини пікового споживання електроенергії взимку. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в телеефірі.

«Українська енергетика втратила 9 ГВт встановленої потужності. Це близько половини того, що нам буде потрібно взимку. Минулої зими максимум у нас був 18 ГВт. Тобто втрати дуже суттєві. І по характеру руйнувань, які ми зараз маємо, це звичайно безпрецедентна історія», – сказав він.

Сахарук додав, що ніколи в історії не було такого, щоб було втрачено таку значну кількість потужностей теплових та гідроелектростанцій. Щоб максимально підготуватися до зими ДТЕК веде перемовини з близько 10 країнами, щоб отримати від партнерів обладнання із закритих електростанцій у Східній Європі.

«Це допоможе, але цього буде недостатньо, потрібно також купувати нове обладнання. Зараз активно розміщюються замовлення на обладнання, яке необхідно встановити, і турбіни, і генератори, і трансформатори, і автотрансформатори», – додав Сахарук.

Нагадаємо, цього року ДТЕК планує інвестувати майже 4 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС, які постраждали від ворожих обстрілів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.