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Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
«Буде дефіцит електроенергії, і ця електроенергія буде дорожчою»
фото: Depositphotos

Експерт наголосив: головне завдання для економіки України під час війни – це вижити

Зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії, яке ухвалив Кабмін, стало новим ударом по українській економіці, яка вже й так потерпає від війни, дорогої логістики та дефіциту кадрів. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Через агресію росії відбулося різке зростання логістики для українських підприємств-експортерів. І попри відкриття морського коридору та відновлення роботи українських портів, логістична складова все ще залишається набагато дорожчою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тепер до цього додаються проблеми з кадрами, а тепер — ще й зобов’язання імпортувати електроенергію», – зауважив Гусак.

Він пояснив, що імпортна електроенергія – це обмежений ресурс, якого не вистачає на всіх українських промисловців, тому вона дефіцитна, а отже – значно зростає в ціні. Це, в свою чергу, призводить до чергового витку інфляції в Україні.

«Буде дефіцит електроенергії, і ця електроенергія буде дорожчою. Це ляже на собівартість, і буде подальше розкручення інфляції. Саме тому наша позиція полягає в тому, що під час воєнного стану не має бути підвищень податків, за певними винятками, та тарифів державних монополій. Відповідні кошти слід намагатися максимально знаходити за рахунок залучення іноземної допомоги та зовнішніх кредитів. Приватні українські підприємства не можуть залучати кредити зараз. Державі зараз у нинішніх умовах це зробити набагато простіше», – зауважив він.

Експерт наголосив: головне завдання для економіки України під час війни – це вижити, для того, щоб підприємства збереглися і змогли відновити свою повноцінну роботу вже після української перемоги.

«Такі кроки цьому виживанню точно не сприяють. Альтернативою були би дії уряду, за якими відновлення енергомереж та електростанцій відбувалося за кошти кредитів міжнародних партнерів. Я думаю, що вони віднеслися би до цього з великим розумінням. Тим більше, що приватним українським підприємствам зараз фактично неможливо взяти кредити на ринку», – резюмував Гусак.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ.

При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

Теги: Кабмін енергетика бізнес електроенергія Укренерго

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