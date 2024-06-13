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Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
Вітрова турбіна встановлена у китайській провінції Гуандун
Фото: DongFang Electric Corporation

Гігантський вітрогенератор потужністю 18 мегават має діаметр 260 метрів

Китайська державна компанія Dongfang Electric Corporation прозвітувала про завершення встановлення масивної вітряної турбіни в провінції Гуандун на півдні країни. Про це пише портал Electrek.

Морський вітрогенератор H260-18MW потужністю 18 мегават має діаметр  260 метрів і робочу площу 53 тис. квадратних метрів, що еквівалентно майже восьми стандартним футбольним полям.

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Очікується, що це технологічне диво вироблятиме 72 гігават-години електроенергії щорічно – достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 36 тисяч домогосподарств.

Китайські виробники розширюють межі технологій вітрових турбін. Вони впроваджують більші та ефективніші турбіни, такі як перша в світі вітрова турбіна потужністю 16 МВт від China Three Gorges Corporation, яка була введена в експлуатацію в липні 2023 року.

Як пояснює Electrek, східні та прибережні регіони Китаю споживають багато електроенергії, але більшість енергоресурсів країни розташована в західних та північних районах. Морські вітряні електростанції допомагають збалансувати цей розподіл, підвищуючи енергетичну самодостатність у регіонах із високим попитом. 

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Теги: Китай вітер енергетика альтернативна енергетика

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