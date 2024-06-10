«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 10 червня

Від 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії

Причиною застосування графіків є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня

Сьогодні, 10 червня, стабілізаційні графіки відключень електроенергії планують застосовувати з 16:00 до 22:00, у ці години можливі знеструмлення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде», – йдеться у повідомленні.

Причиною застосування графіків є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світл

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.