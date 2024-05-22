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«Укренерго» скасувало відключення електроенергії в усіх областях України до вечора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» скасувало відключення електроенергії в усіх областях України до вечора
Як повідомила пресслужба «Укренерго», дефіцит в українській енергосистемі зменшився
фото з відкритих джерел

Графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 24:00 в усіх регіонах України

Диспетчерський центр «Укренерго» з 07:00 до 20:00 скасував відключення електроенергії в усіх областях України. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився», – пише пресслужба. 

Натомість ввечері графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів. 

Як зазначило «Укренерго», в ніч на 22 травня російські БПЛА атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході.

«Пошкоджено обладнання. Знеструмлювались понад 518 тисяч споживачів в Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Станом на ранок відновлено енергоживлення 95% споживачів в усіх трьох областях», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Диспетчерський центр «Укренерго» з 07:00 до 20:00 скасував відключення електроенергії в усіх областях України
Диспетчерський центр «Укренерго» з 07:00 до 20:00 скасував відключення електроенергії в усіх областях України
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, у ніч на 22 травня через ворожу атаку «Шахедами» було знеструмлено Суми.

Раніше повідомлялося, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: енергетика війна електроенергія Укренерго відключення

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