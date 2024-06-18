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«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 19 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 19 червня
колаж: glavcom.ua

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься

18 червня в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

«Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду», – пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть
фото: Укренерго, Facebook

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

До слова, що буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку – сказати наразі важко. Зокрема, все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії. Інформацію деяких ЗМІ та заяви фахівців про тривалі відключення взимку прокоментував голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Теги: енергетика Укренерго відключення

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