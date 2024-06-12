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ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Honeywell та ДТЕК співпрацюватимуть у сфері технологій для зміцнення енергетичного сектору України
фото: ДТЕК

Співпраця Honeywell та ДТЕК в Україні розпочалася ще у травні 2021 року

Американська компанія Honeywell і група ДТЕК Рината Ахметова підписали угоду про поглиблення співпраці для розвитку енергетичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться в повідомленні компанії Ріната Ахметова. 

Меморандум про стратегічне співробітництво, підписаний на Ukraine Recovery Conference у Берліні, створює основу, яка дозволить компаніям сприяти зміцненню української енергетики, розширенню можливостей ДТЕК із накопичення енергії та впровадженню передових рішень у сфері нафто– та газопереробки.

Співпраця Honeywell та ДТЕК в Україні розпочалася ще у травні 2021 року, коли компанії запустили першу в Україні систему накопичення енергії в Енергодарі. Угоду підписали Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, та Пшемек Шудер, президент компанії Honeywell у Центральній та Східній Європі, у присутності Джеффрі Паєтта, помічника Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів.

«Масштабні міжнародні партнерства – це фундамент для відновлення України, і сьогоднішня заява є прикладом того, що Україні зараз потрібні дії, а не слова. Наша енергосистема перебуває під постійною загрозою, і я глибоко вдячний компанії Honeywell за її непохитну підтримку у відновленні та створенні нової енергосистеми. Я впевнений, що розширення співпраці з компанією Honeywell ознаменує нову фазу в процесі відновлення України та зміцнить її енергетичну безпеку й економічний потенціал», – цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

Згідно з умовами Меморандуму, ДТЕК та Honeywell домовилися працювати над відновленням та максимізацією потужностей ДТЕК, які було пошкоджено внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України. А також над впровадженням систем накопичення енергії компанії Honeywell.

«Відповідно до нашого портфоліо, що передбачає орієнтацію на три глобальні мегатренди, а саме автоматизацію, енергетичний перехід і майбутнє авіації, компанія Honeywell є новатором у впровадженні технологій, які прискорюють перехід та автоматизацію енергетичного сектору. Ми прагнемо підтримувати нагальні потреби галузі вже сьогодні, від стійкості – до оптимізації, і нам приємно розширювати співпрацю з ДТЕК, яку ми високо цінуємо, для спільного пошуку нових шляхів підтримки поточних та довгострокових енергетичних потреб України», – наголосив Пшемек Шудер, президент компанії Honeywell у Центральній та Східній Європі.

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Теги: енергетика бізнес Рінат Ахметов ДТЕК

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