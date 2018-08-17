Німеччина домовилася із Грецією про повернення мігрантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Берлін веде паралельні переговори із Італією щодо угоди про повернення мігрантів

Речниця міністерства внутрішніх справ ФРН повідомила про те, що Берліну вдалося досягнути домовленості із Афінами про повернення мігрантів до Греції, якщо ті вперше попросили про надання притулку в цій балканській країні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього Берлін досягнув подібної угоди із Мадридом. Відповідні угоди мають допомогти Ангелі Меркель стримувати критику із боку Християнсько-соціального союзу, який в червні 2018 року вимагав забороняти в’їзд в ФРН тим, хто попросив притулку в інших країнах ЄС, погрожуючи при цьому розвалом правлячої коаліції за участю ХДС і СДПН.

При цьому в Берліні відмовилися говорити про деталі домовленостей, поки та не буде підписана офіційно. Домовленість стосуватиметься тих, хто буде заїжджати в ФРН через кордон із Австрією. Берлін матиме право повертати відповідних мігрантів до Греції протягом 48 годин. Окрім того ФРН зараз веде переговори про подібну домовленість із Італією.

При цьому угоди стосуватимуться незначної кількості осіб. Так із середини червня 2018 року ФРН відмовила в праві виїзду лише 150 особам, які намагалися потрапити до країни через кордон із Австрією, оскільки відповідні особи вже звернулися щодо отримання притулку в іншій країні ЄС.