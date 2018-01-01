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    Німеччина готується до снігової бурі: школи вже не працюють

    В північній та південній частинах країни сталася велика кількість ДТП через сильний снігопад та слизькі дороги
    У багатьох частинах Німеччини позакривали школи, оскільки країна готується до снігової бурі із дощем і поривчастим вітром. Про це повідомляє The Associated Press. Німецька влада закликала своїх громадян, особливо в західній та північній частинах Німеччині, по можливості не виходити з дому у четвер, 18 січня. Німецьке інформаційне агентство
    • Сьогодні, 13:22
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    В північній та південній частинах країни сталася велика кількість ДТП через сильний снігопад та слизькі дороги

    У багатьох частинах Німеччини позакривали школи, оскільки країна готується до снігової бурі із дощем і поривчастим вітром.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Німецька влада закликала своїх громадян, особливо в західній та північній частинах Німеччині, по можливості не виходити з дому у четвер, 18 січня.

    Німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що за даними поліції, аварії ставалися «кожну хвилину» на шосе між Вільгельмсгафен та Вестерштеде у північній Німеччині.

    Повідомляється, що напередодні в північній та південній частинах країни сталася велика кількість ДТП через сильний снігопад та слизькі дороги. Керівництво німецької залізниці заявило на своєму сайті, що можливі затримки в русі, оскільки через бурю багато поїздів знизять швидкість.

    Як повідомлялося, у Європі вирують сильні шторми: пориви вітру досягатимуть 130 км/год.

     

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