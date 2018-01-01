Німеччина хоче запровадити санкції проти Facebook

Відповідне застереження щодо застосування можливих штрафів Facebook отримала у грудні минулого року

В антимонопольному відомстві Німеччини звинувачують Facebook у зборі та обробці даних користувачів без їхнього відома й погрожують санкціями. Відповідне попередження компанія вже отримала. Як заявив керівник Федерального антимонопольного відомства Німеччини Андреас Мунд, Facebook проводить політику, що діє всупереч європейським нормам щодо збору



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Відповідне застереження щодо застосування можливих штрафів Facebook отримала у грудні минулого року

В антимонопольному відомстві Німеччини звинувачують Facebook у зборі та обробці даних користувачів без їхнього відома й погрожують санкціями.

Відповідне попередження компанія вже отримала.

Як заявив керівник Федерального антимонопольного відомства Німеччини Андреас Мунд, Facebook проводить політику, що діє всупереч європейським нормам щодо збору та обробки даних юзерів. Такі дії з боку американської компанії розцінюються експертами антимонопольного відомства ФРН як «зловживання домінуванням на ринку».

У відомстві переконані, що користувачам доводиться рахуватися з масивним збором їхніх даних, у тому числі й з інших джерел, про що їх не попереджають.

Відповідне застереження щодо застосування можливих штрафів американська компанія отримала у грудні минулого року, наголосив Мунд.

«Тепер ми побачимо, як Facebook відреагує на нашу критику», – пояснив керівник контролюючого органу. Лише після цього у відомстві будуть роздумувати над санкціями у відповідь, додав Мунд.

Джерело: Deutsche Welle