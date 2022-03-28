Північна Македонія приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії

Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни у понеділок, передає Reuters.

Як зазначається, російського посла у Скоп'є викликали до МЗС Північної Македонії. Йому повідомили, що ці п'ять осіб вчинили дії, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і мають залишити країну.

Північна Македонія приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.



