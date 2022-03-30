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    США підтримали вислання офіцерів російської розвідки з Європи

    Білий дім обіцяє підтримку Україні - США підтримали вислання офіцерів російської розвідки з Європи
    Білий дім обіцяє підтримку Україні
    фото: Reuters

    Вашингтон продовжать тиск на РФ – Держдеп

    Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що США продовжуватимуть чинити тиск на Росію та притягуватимуть винних до відповідальності перед союзниками та партнерами. Про це йдеться на сайті установи.

    «США продовжує спільну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав Прайс.

    Також речник додав, що вітає рішення європейських країн вислати російських офіцерів розвідки.

    «Сполучені Штати вітають нещодавнє вислання офіцерів російської розвідки нашими партнерами в Європі та всьому світі. Як зазначили наші партнери, ці дії є відповіддю на діяльність цих осіб, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу, та агресію Російської Федерації в Україні. Ми єдині з нашими партнерами у захисті їх національної безпеки від загроз розвідки Російської Федерації та від загроз демократії», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві.

    А 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

    Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    США підтримали вислання офіцерів російської розвідки з Європи