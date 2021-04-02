Контррозвідка Італії: третина російської дипмісії – шпигуни

За даними італійських контррозвідників, щонайменше 80 російських дипломатів займаються шпигунством в Італії

В Італії акредитовано не менш 80 співробітників російського посольства, які працюють на ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки. Це третина диппредставництва РФ.

Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на італійську контррозвідку Aisi.

За даними італійських контррозвідників, щонайменше 80 російських дипломатів займаються шпигунством в Італії. Представники дипмісії вербують нових агентів, збирають для ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки РФ секретну інформацію, а також створюють і контролюють мережу інформаторів

Про викриття у шпигунстві російського військового, який охороняв посольство РФ у Римі, стало відомо 31 березня.

За підозрою у шпигунстві поліція заарештувала російського військового та капітана італійського флоту.

Громадянина Італії відразу було взято під стражу. Щодо росіянина, акредитованого при посольстві Росії у Римі, його дипломатичний статус ускладнює затримання.

агадаємо, нещодавно болгарські ЗМІ повідомили, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність.

У грудні 2020 року Франція та Росія взаємно вислали дипломатів. Скандал не афішувався. Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Раніше Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

А прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

19 листопада 2020 року колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.