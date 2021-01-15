Будівництво «Північного потоку-2» знову відкладається

Nord Stream 2 не може зараз будувати газопровід, який має постачати газ із Росії до Німеччини

У компанії, яка будує газопровід заявили, що їм потрібно перевірити технічний стан обладнання

Компанія Nord Stream 2 відклала продовження будівництва газопроводу, яке мало відбутися сьогодні. Компанії потрібно перевірити технічний стан обладнання.

Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на представника оператора проєкту.

Nord Stream 2 вважає, що зможе оголосити нову дату відновлення робіт у кінці січня або початку лютого.

«У нас є дозвіл данської енергетичного агентства розпочати роботи з п'ятниці. Однак це не означає, що ми відновимо укладання труб у п'ятницю», - сказав представник оператора проєкту.

Своєю чергою Bloomberg повідомляє, що ділянка трубопроводу може бути закінчена в червні, а цієї п'ятниці розпочнуться випробування в датських водах.

«У нас є дозвіл Датського енергетичного агентства на початок робіт в п'ятницю. Але це не означає, що ми знову почнемо прокладку труб в п'ятницю», - сказав представник Nord Stream 2 AG.

Замість цього вони «спочатку перевірять технічне оснащення».

Скільки часу це займе, сказати точно не змогли. «Однак це повинно зайняти як мінімум кілька днів. Тому ми не можемо назвати точну дату відновлення укладання», - додав представник оператора.

«Ймовірно, ми не зможемо більш точно оцінити, коли ми почнемо прокладку труб до кінця січня або початку лютого», - сказав він.

Разом з тим напередодні стало відомо, що датська інжинірингова компанія Ramboll, що задіяна в будівництві газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від участі в проєкті через побоювання санкцій з боку США.

Раніше стало відомо, що США мають намір опублікувати список європейських підприємств-союзників проєкту газопроводу 14-15 січня. Всім їм загрожують санкції. Однією з перших, як стверджують ЗМІ, під удар потрапить швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group, якій пророкують роль основного страховика «Північного потоку-2».

Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

У зв'язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

2 січня сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції



