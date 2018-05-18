Німецькі політики засумнівались, що Скрипалів отруїли росіяни

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Британська поліція у Солсбері

У Німеччині змінили позицію щодо отруєння Скрипалів?

Новина про те, що зразок газу «Новачок» ще в 90-і роки придбала німецька розвідка, на думку деяких німецьких політиків, ставить під сумнів версію про відповідальність Росії за отруєння Скрипалів.

На тлі новини про те, що німецька розвідслужба BND в середині 90-х років отримала зразок отруйної речовини «Новачок», німецькі політики побачили в новому світлі справу про отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. «Логічний ланцюжок про те, що тільки росіяни могли зробити подібний напад із застосуванням «Новачка» тепер в значній мірі зруйнований», - констатував експерт СДПН з внутрішньої політики Буркхард Лишка в інтерв'ю газеті Mitteldeutsche Zeitung.

Слідство вже два місяці намагається встановити, хто міг стояти за отруєнням Скрипаль. Оскільки «Новачок» був свого часу розроблений в СРСР, звинувачення Заходу спрямовані проти Росії. Однак спільне розслідування, проведене газетою Süddeutsche Zeitung, тижневиком Die Zeit та медіакомпанії NDR і WDR, показало, що німецька розвідслужба BND в середині 90-х років минулого століття отримала зразок цієї небезпечної речовини від одного з перебіжчиків. Даний зразок згодом був переданий на аналіз в шведську лабораторію.

Заступник голови фракції Лівої партії в бундестазі Андре Хан в зв'язку з цим заявив в інтерв'ю Mitteldeutsche Zeitung: «Версія федерального уряду про те, що для отруєння Скрипаль немає ніякого іншого очевидного пояснення, тепер розвінчана. З'явилася як мінімум ще одна правдоподібна версія. Вже одне це шокує».

Зі свого боку заступник голови фракції «зелених» у бундестазі Костянтин фон Ноц сказав: «Було б добре, якби заздалегідь поінформували про те, що західні спецслужби мають у своєму розпорядженні зразком і формулою «Новачка». Він, однак, додав, що версія про причетність Росії до отруєння Скрипаль залишається найбільш переконливою.

Як повідомлялось, Сергій і Юлія Скрипалі були виявлені без свідомості 4 березня в Солсбері. Слідство і експерти ОЗХЗ прийшли до висновку, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленим в СРСР. У зв'язку з отруєнням Скрипаль Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території. В знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні. 9 квітня Юлія Скрипаль, яка є громадянкою РФ, була виписана з лікарні і доставлена в безпечне місце.

Джерело: Deutsche Welle