Німецький експерт пояснив, чому Берлін боїться надавати зброю Україні

«Для зміни політики Берліна потрібні очевидні загрози безпеці Німеччини та ЄС»

Німецький експерт із зовнішньої політики в Східній Європі, політики добросусідства ЄС у Берлінському фонді «Наука і політика» (SWP) Доктор Андре Хертель у коментарі «Главкому» пояснив, чому Берлін боїться надавати зброю Україні.

«Не варто було брати до уваги слова віце-адмірала Шенбаха, який не є політиком, не розробляє політику і не є частиною апарату ухвалення рішень. Я також думаю, що в усьому світі, і Німеччина не є винятком, на високих посадах є зарозумілі, самозакохані й водночас інтелектуально нерозвинуті люди. Його відставка і публічне визнання помилок є хорошим знаком», – пояснив Хертель.

За його словами, Німеччина не була причетною до того, що Велика Британія змушена була перевозити зброю в Україну в обхід її повітряного простору.

«Просто Велика Британія перевозить зброю таким чином, щоб не загрожувати районам, де зосереджена велика кількість людей, це й стало причиною того, що був обраний обхідний маршрут», – зазначив експерт.

Хертель підкреслив, що у німецькому суспільстві панує сильний пацифістський консенсус – внаслідок двох програних світових воєн, які країна розпочала.

«В його основі лежить підхід не доставляти зброю в реальну зону конфлікту. Хоча закон знає винятки (прямий інтерес безпеки), але загальна тенденція до мирних засобів вирішення конфліктів є дуже сильною. Але це не робить Німеччину колаборантом Росії, оскільки уряд оголосив, що підтримає потужні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну, в останні дні заявивши навіть, що може йтися про «Північний потік-2» і SWIFT», – заявив він.

Експерт розповів, що німецька політика змінюється дуже поступово в бік більш агресивної політики безпеки.

«Для поступу у цьому відношенні потрібен сильний зовнішній тиск і очевидні загрози безпеці Німеччини та ЄС. Німецькі солдати гинуть в Афганістані, базуються в Малі, Іраку та на Африканському розі. І все це зусилля НАТО/ЄС. Нагадаю, що саме Німеччина за канцлерства Меркель доклала основні дипломатичні, фінансові та навіть безпекові зусилля для активізації ЄС та ОБСЄ у 2014/15 роках задля суверенітету України, і що здебільшого ця підтримка зберігається або навіть посилена. Існують різні способи підтримки країни, яка перебуває в небезпеці», – підкреслив Хертель.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами, а саме, санкціями проти «Північного потоку-2», у відповідь на подальшу агресію проти України.

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