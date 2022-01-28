Парадокси Нормандського формату

Про протиріччя суміші військово-політичного шантажу

Не можна одночасно розглядати в Держдумі РФ та Адміністрації президента Росії Путіна питання необхідності визнання «ДНР-ЛНР» або серйозно розглядати питання про передачу новітнього наступального озброєння цим сепаратистським утворенням і водночас намагатися реанімувати мінський переговорний процес з Україною в рамках Нормандського формату.

При цьому Німеччина та Франція, як відповідальні учасники нормандського формату переговорів щодо Донбасу, вдають, що нічого не відбувається. Вони не помічають протиріччя суміші військово-політичного шантажу і дипломатичних маневрів із боку Росії.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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