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    Думки вголос

    Парадокси Нормандського формату

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Радники глав держав і урядів Нормандського формату - Парадокси Нормандського формату
    Радники глав держав і урядів Нормандського формату
    Фото: Website of the Elysee

    Про протиріччя суміші військово-політичного шантажу

    Не можна одночасно розглядати в Держдумі РФ та Адміністрації президента Росії Путіна питання необхідності визнання «ДНР-ЛНР» або серйозно розглядати питання про передачу новітнього наступального озброєння цим сепаратистським утворенням і водночас намагатися реанімувати мінський переговорний процес з Україною в рамках Нормандського формату.

    При цьому Німеччина та Франція, як відповідальні учасники нормандського формату переговорів щодо Донбасу, вдають, що нічого не відбувається. Вони не помічають протиріччя суміші військово-політичного шантажу і дипломатичних маневрів із боку Росії.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Нормандський формат Росія Німеччина війна Франція Україна
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    Парадокси Нормандського формату