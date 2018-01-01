Німецького депутата звинуватили в розпалюванні національної ворожнечі

Шторх обурилася публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською

Німецька поліція підозрює представницю правої партії «Альтернатива для Німеччини» Беатрікс фон Шторх у розпалюванні національної ворожнечі після публікації повідомлення в Twitter. Відповідну заяву направили в прокуратуру. Фон Шторх обурилася в Twitter публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами,



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Сексуальні домагання та зґвалтування мігрантами 1 січня 2016 в Кельні відбулися недалеко від собору

Шторх обурилася публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською

Німецька поліція підозрює представницю правої партії «Альтернатива для Німеччини» Беатрікс фон Шторх у розпалюванні національної ворожнечі після публікації повідомлення в Twitter. Відповідну заяву направили в прокуратуру.

Фон Шторх обурилася в Twitter публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen

تتمنى الشرطة في كولن لجميع الناس في منطقة كولن وليفركوزن والمدن الأخرى إحتفالاً سعيداً بعام 2018 الجديد.

https://t.co/G5erMWFNQyرأس السنة 2017 ـ لمزيد المعلومات: # pic.twitter.com/BGxs4Kew7K — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 31 грудня 2017 р.

«Вони вважають, що таким чином вгамують варварські орди чоловіків-мусульман, які здійснюють зґвалтування?» – написала вона.

Після цього сторінку політика заблокували на 12 годин. Фон Шторх продублювала повідомлення на своїй сторінці в Facebook.

У поліції Кельна заявили, що давно практикують поширення важливої інформації кількома мовами перед великими заходами. Поліцейські вважають, що такий підхід допомагає донести інформацію до різних груп населення і сприяє більшому взаєморозумінню.

За даними поліції, до охорони порядку на новорічні свята залучали значну кількість правоохоронців, тому святкування минули мирно.

Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сотні жінок піддались нападам мігрантів. Поліція Німеччини пізніше повідомила, що, за даними розслідування, більшість нападників були іноземцями, зокрема марокканцями й алжирцями, частина з яких просила притулку у Німеччині.

Після цього по всій Німеччині посилили заходи безпеки під час масових заходів.

Джерело: Радіо Свобода