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    Німецького депутата звинуватили в розпалюванні національної ворожнечі

    Шторх обурилася публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською
    Німецька поліція підозрює представницю правої партії «Альтернатива для Німеччини» Беатрікс фон Шторх у розпалюванні національної ворожнечі після публікації повідомлення в Twitter. Відповідну заяву направили в прокуратуру. Фон Шторх обурилася в Twitter публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами,
    • Вчора, 22:32
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    Сексуальні домагання та зґвалтування мігрантами 1 січня 2016 в Кельні відбулися недалеко від собору
    Сексуальні домагання та зґвалтування мігрантами 1 січня 2016 в Кельні відбулися недалеко від собору

    Шторх обурилася публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською

    Німецька поліція підозрює представницю правої партії «Альтернатива для Німеччини» Беатрікс фон Шторх у розпалюванні національної ворожнечі після публікації повідомлення в Twitter. Відповідну заяву направили в прокуратуру.

    Фон Шторх обурилася в Twitter публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською.

    «Вони вважають, що таким чином вгамують варварські орди чоловіків-мусульман, які здійснюють зґвалтування?» – написала вона.

    Після цього сторінку політика заблокували на 12 годин. Фон Шторх продублювала повідомлення на своїй сторінці в Facebook.

    У поліції Кельна заявили, що давно практикують поширення важливої інформації кількома мовами перед великими заходами. Поліцейські вважають, що такий підхід допомагає донести інформацію до різних груп населення і сприяє більшому взаєморозумінню.

    За даними поліції, до охорони порядку на новорічні свята залучали значну кількість правоохоронців, тому святкування минули мирно. 

    Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сотні жінок піддались нападам мігрантів. Поліція Німеччини пізніше повідомила, що, за даними розслідування, більшість нападників були іноземцями, зокрема марокканцями й алжирцями, частина з яких просила притулку у Німеччині.

    Після цього по всій Німеччині посилили заходи безпеки під час масових заходів. 

    Джерело: Радіо Свобода

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