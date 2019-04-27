Ніяких «рєшал» від Зеленського в Україні «немає і бути не може». Переможець виборів записав нове відео



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«Таких аферистів дуже багато, і я нікого ще не уповноважував і в майбутньому не збираюсь», - заявив Зеленський

За словами Зеленського, в Україні останнім часом розвелося багато аферистів, яких він іронічно назвав сектою «Ми люди Зеленського»

Переможець виборів президента Володимир Зеленський звернувся до українців із заявою про те, що ніяких «рєшал» від Зеленського в Україні «немає і бути не може», і закликав не вірити аферистам у різних містах країни.

Про це він сказав у своєму відео, яке 27 квітня опубліковане на сторінці Команди Зеленського у Facebook.

«Зараз хочу розказати вам про таку нову секту під назвою «Ми люди Зеленського». Зараз ходять такі аферисти, які ходять до мерів, до облради, до суддів, прокурорів, представників бізнесу. Кажуть: «Ми тут все тепер рішаємо. Все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский». Таких аферистів дуже багато, і я нікого ще не уповноважував і в майбутньому не збираюсь», - заявив Зеленський.

Він порадив у таких випадках звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.