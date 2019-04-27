  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін сказав, що хоче обговорити із Зеленським

    • Розсилка
    <p>Зеленський, як раніше заявляв екс-президент Польщі Александр Кваснєвський, не має наміру зустрічатися з Путіним віч-на-віч - лише в межах &laquo;нормандського формату&raquo;</p> - Путін сказав, що хоче обговорити із Зеленським

    Зеленський, як раніше заявляв екс-президент Польщі Александр Кваснєвський, не має наміру зустрічатися з Путіним віч-на-віч - лише в межах «нормандського формату»

    Фото: Станіслава Груздєва

    Путін висловив жаль, що Зеленський заявив, що не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус

    Президент РФ Володимир Путін хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Про це він заявив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, яку транслювали російські ЗМІ.

    «Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод», - сказав Путін.

    При цьому він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

    «І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему «ЛНР»-«ДНР»? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми», - заявив Путін.

    Нагадаємо, екс-президент Польщі Александр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах «нормандського формату».

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас вибори Путін ОРДЛО Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ