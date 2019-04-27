Путін сказав, що хоче обговорити із Зеленським



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Зеленський, як раніше заявляв екс-президент Польщі Александр Кваснєвський, не має наміру зустрічатися з Путіним віч-на-віч - лише в межах «нормандського формату» Фото: Станіслава Груздєва

Путін висловив жаль, що Зеленський заявив, що не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус

Президент РФ Володимир Путін хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, яку транслювали російські ЗМІ.

«Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод», - сказав Путін.

При цьому він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

«І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему «ЛНР»-«ДНР»? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми», - заявив Путін.

Нагадаємо, екс-президент Польщі Александр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах «нормандського формату».

Джерело: Українська правда