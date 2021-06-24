САП просить Інтерпол оголосити ексголову «Приватбанку» Дубілета в розшук

Дату, коли саме було направлено це клопотання, у прокуратурі назвати відмовилися

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління «Приватбанку» підозрюється в причетності до мільйонних розкрадань. Відповідну інформацію підтвердили в пресслужбі САП.

«Так, САП направила до Інтерполу клопотання про оголошення в розшук Дубілета», – сказали в пресслужбі.

Дату, коли саме було направлено це клопотання, у прокуратурі назвати відмовилися.

Відзначимо, на початку червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета. Він фігурує в кримінальній справі про махінації в «Приватбанку» до його націоналізації.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку. Про це йшлося на трансляції судового засідання.

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук ексглави «Приватбанку».

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного «Приватбанку» за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Тим часом, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.