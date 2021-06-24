Меркель закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним

«Ми, як Європейський Союз, повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом», заявила Меркель

Ангела Меркель вважає, що Євросоюз повинен створити майданчики для діалогу з Кремлем

Європейський Союз має налагодити безпосередній діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати покращити відносини з Москвою. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомляє Reuters, її заява прозвучала під час виступу в Бундестазі в четвер, 24 червня.

«На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом … Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу», – сказала Меркель.

Напередодні ЗМІ повідомили, що лідери ЄС змінюють підхід до відносин з Росією після особистої зустрічі президента Путіна з президентом США Джо Байденом в Женеві.

Так, канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.