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    Меркель закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним

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    &laquo;Ми, як Європейський Союз, повинні прагнути безпосереднього контакту з&nbsp;Росією та&nbsp;російським президентом&raquo;, заявила Меркель - Меркель закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним

    «Ми, як Європейський Союз, повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом», заявила Меркель

    Ангела Меркель вважає, що Євросоюз повинен створити майданчики для діалогу з Кремлем

    Європейський Союз має налагодити безпосередній діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати покращити відносини з Москвою. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

    Як повідомляє Reuters, її заява прозвучала під час виступу в Бундестазі в четвер, 24 червня.

    «На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом … Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу», – сказала Меркель.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що лідери ЄС змінюють підхід до відносин з Росією після особистої зустрічі президента Путіна з президентом США Джо Байденом в Женеві.

    Так, канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

    Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.

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    Теги: ЄС Німеччина Ангела Меркель саміт Путін політика президент
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    Меркель закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним