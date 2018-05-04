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    Нобелівський комітет цього року відмовився від вручення премії з літератури

    В останній раз вручення премії по літературі переносили в 1943 р, під час Другої світової війни
    Шведська академія прийняла рішення не вручати Нобелівську премію з літератури цього року, рішення підтримав Нобелівський комітет. Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії. В останній раз вручення премії по літературі переносили в 1943 р, під час Другої світової війни, відзначає агентство Reuters. Це рішення прийнято на тлі скандалів у
    • Сьогодні, 10:22
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    В останній раз вручення премії по літературі переносили в 1943 р, під час Другої світової війни

    Шведська академія прийняла рішення не вручати Нобелівську премію з літератури цього року, рішення підтримав Нобелівський комітет. Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії. В останній раз вручення премії по літературі переносили в 1943 р, під час Другої світової війни, відзначає агентство Reuters.

    Це рішення прийнято на тлі скандалів у Шведської академії, що відповідає за вибір номінантів.

    Це рішення не вплине на процес вручення Нобелівських премій 2018 року в інших областях. У повідомленні уточнюється, що наступного лауреата премії з літератури назвуть в 2019 р

    До слова, у шорт-лист Букерівської премії потрапила польська письменниця українського походження

    Також відомо, що Трампа номінували на Нобелівську премію миру.

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