  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Нормандська зустріч»: Макрон розказав про «досягнення прогресу»

    • Розсилка
    Макрон наголосив, що сам факт зустрічі - це вже прогрес - «Нормандська зустріч»: Макрон розказав про «досягнення прогресу»
    Макрон наголосив, що сам факт зустрічі - це вже прогрес

    Президент Франції відзначив позитивну динаміку

    Президент Франції Емануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня. Про це він сказав на пресконференції після переговорів «нормандської четвірки».

    «Ми узгодили і досягнули домовленості щодо формули Шнайнмаєра», - Макрон за підсумками «нормандської зустрічі».

    Макрон наголосив, що сам факт зустрічі - це вже прогрес та заявив, що базою для врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Мінські домовленості.

    «Потрібно сказати, що в багатьох напрямках ми сьогодні досягли прогресу. Ми відновили наші спілкування і мені здається це вже є прогрес. Ми маємо досягти стабільності в Європі через врегулювання конфлікту на Сході України в рамках мінських домовленостей і ці домовленості є базою вирішення конфлікту», - сказав Макрон.

    Президент Франції також додав, що радники лідерів «нормандського формату» мають узгодити безпекові умови, щоб через чотири місяці провести місцевих виборів на Донбасі.

    «Це закладе основу довіри і дозволить рухатися в напрямку врегулювання», - резюмував він.

    Нормандська четвірка Росія Україна Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ