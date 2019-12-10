«Нормандська зустріч»: Макрон розказав про «досягнення прогресу»



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Макрон наголосив, що сам факт зустрічі - це вже прогрес

Президент Франції відзначив позитивну динаміку

Президент Франції Емануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня. Про це він сказав на пресконференції після переговорів «нормандської четвірки».

«Ми узгодили і досягнули домовленості щодо формули Шнайнмаєра», - Макрон за підсумками «нормандської зустрічі».

Макрон наголосив, що сам факт зустрічі - це вже прогрес та заявив, що базою для врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Мінські домовленості.

«Потрібно сказати, що в багатьох напрямках ми сьогодні досягли прогресу. Ми відновили наші спілкування і мені здається це вже є прогрес. Ми маємо досягти стабільності в Європі через врегулювання конфлікту на Сході України в рамках мінських домовленостей і ці домовленості є базою вирішення конфлікту», - сказав Макрон.

Президент Франції також додав, що радники лідерів «нормандського формату» мають узгодити безпекові умови, щоб через чотири місяці провести місцевих виборів на Донбасі.

«Це закладе основу довіри і дозволить рухатися в напрямку врегулювання», - резюмував він.